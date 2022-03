Lollapalooza 2022: Show de Emicida reúne multidão e emociona com participações especiais

Rapper volta ao palco do festival no domingo, 27, às 20h30, para fazer uma apresentação em homenagem ao baterista Taylor Hawkins, da banda Foo Fighters, que morreu na sexta-feira

A apresentação de Emicida no segundo dia de Lollapalooza, neste sábado, 26, reuniu uma multidão no palco principal do festival. O rapper cantou os maiores sucessos da carreira, novos e antigos, e emocionou o público com mensagens de amor e união entre uma música e outra. O show foi dividido em três partes, ato 1, ato 2 e epílogo. No último, Emicida chamou ao palco o rapper Rael, com quem cantou a famosa “Levanta e Anda”. Em seguida, Drik Barbosa e Majur também fizeram participações. Mas o ponto alto da apresentação foi durante a canção “AmarElo”, que todos os artistas cantaram juntos. A multidão – alguns com os olhos marejados – gritou em conjunto a introdução da música, com o sample de “Sujeito de Sorte”, de Belchior. Também teve espaço para uma homenagem ao baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu nesta sexta-feira. Emicida encerrou o show com a faixa “Principia”, ao lado do pastor Henrique Vieira, ecoando o refrão: “Tudo que nóis tem é nóis.” Com o cancelamento do show do Foo Fighters, o rapper volta ao palco do Lollapalooza neste domingo, 27, às 20h30, com Planet Hemp, Dj Nyack, DJ Kl Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael. O festival informou que os artistas farão a apresentação em homenagem ao baterista.