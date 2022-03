Lollapalooza: Estrutura cede e homem é atingido após fortes chuvas

Tempestade causou a paralisação do evento que ocorre no Autódromo de Interlagos; edição de 2019 também precisou ser suspensa por eventualidades climáticas

EMERSON SANTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Edição de 2019 do Lollapalooza também foi interrompida devido Às fortes chuvas



Um espectador do Lollapalooza Brasil 2022 foi atingido por uma estrutura do Stand da Chevrolet Onix na tarde desta sexta-feira, 25, no primeiro dia de show do festival de música. Após uma forte chuva causar a interrupção dos shows no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, as apresentações foram suspensas e os presentes precisaram se abrigar. Ao caminhar próximo à sustentação do local, o rapaz foi impactado com o desabamento da estrutura. É possível analisar o acidente nas imagens abaixo. Em 2019, o primeiro dia do Lollapalooza também precisou ser interrompido após um temporal inviabilizar o andamento do festival. A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a assessoria do festival, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Caso haja um posicionamento, haverá atualização.