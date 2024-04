Luan Santana, Chitãozinho e Xororó, Simone Mendes e Ana Castela estão confirmados no Rock in Rio

Internautas estão usando as redes sociais para se manifestar sobre a “lineup”, muitos não estão contentes com os sertanejos

Reprodução/Redes Sociais Festival terá um dia dedicado ao sertanejo



Há poucos meses meses do Rock in Rio 2024, que acontece em setembro no Rio de Janeiro, a assessoria de Chitãozinho e Xororó confirmou nesta segunda-feira (29), que a dupla se apresentará na cidade do rock. Além deles, outros sertanejos estarão no evento: Luan Santana, Simone Mendes e Ana Castela. Esta é a primeira vez que o evento recebe a categoria sertaneja nos shows. “Chitãozinho & Xororó são os primeiros artistas sertanejos a capitanear um show no Rock in Rio”, diz a mensagem, que também informou que o espetáculo contará com participações especiais. A assessoria do festival ainda não se manifestou sobre o assunto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já Luan Santana, que é natural de Campo Grande (MS), e recebeu o convite para participar do festival diretamente do diretor do evento, o empresário Roberto Medina. Outro nome que chega na “lineup” é Simone Mendes, ex-dupla de Simaria. Além dela, Ana Castela, de apenas 20 anos, também chega ao festival. Os shows acontecem em dois finais de semana diferentes, entre os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Nas redes sociais internautas reclamaram da programação e pediram de volta o “rock”, já que o festival, antigamente, era mais destinado à shows deste estilo.

Imagina gastar mil reais pra ir num festival de rock e ter esse tanto de show sertanejo kkkkkkkkkkkk pqp, o rock in rio ta de mal a pior

pic.twitter.com/GrV6iaHVTc — k (@kraeruh) April 29, 2024

o rock in rio a isso aqui 👌🏻 de anunciar o dia gospel com aline barros no palco mundo oh gloria — Guto F (@gutof) April 29, 2024