Lucas Henrique e Lucas Luigi vencem a Prova do Anjo no ‘BBB 24’

Lucas Henrique e Lucas Luigi venceram a Prova do Anjo no Big Brother Brasil 2024 nesta sexta-feira, 19, que foi disputada em duplas. A dinâmica da semana consistia em um participante apertar o botão e correr para pegar as peças, enquanto o outro subia e montava o quebra-cabeça, seguindo o gabarito. A dupla que fizesse no menor tempo seria a vencedora. Ao todo, 12 participantes competiram na prova. Leidy, Wanessa, Marcus, Deniziane, Vanessa, Vinicius, Juninho, Raquele, Davi e Fernanda ficaram de fora da competição. Já Yasmin, Beatriz, Isabelle, Michel, Giovanna, Rodriguinho, Alane, Bin Laden, Nizam, Giovanna Pitel, Luigi e Lucas Henrique concorreram à prova. Com o melhor tempo, Lucas Henrique e Lucas Luigi foram os vencedores da Prova do Anjo. A dupla ganhou imunidade no Paredão do dia. Agora, eles terão que decidir quem receberá a imunidade na berlinda.