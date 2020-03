Ludmilla e Bruna curtem tarde na cachoeira durante lua de mel

Reprodução Elas se casaram em 16 de dezembro do ano passado, no dia do aniversário da dançarina



Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves postaram uma série de fotos nas redes sociais curtindo uma tarde na cachoeira. Ela estão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, aproveitando a lua de mel, e tiraram a sexta-feira (6) para fazer trilhas e desfrutar a natureza.

Lud escreveu “pescando e tomando aquela gelada com gatinha que eu gosto”, enquanto Brunna disse que as “melhores aventuras são ao lado” da cantora.

Elas se casaram em 16 de dezembro do ano passado, no dia do aniversário da dançarina. Ludmilla fez um “pedido-relâmpago”: após Brunna aceitar, as duas se casaram no mesmo momento.