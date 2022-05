Ludmilla publica fotos sensuais em viagem romântica com Brunna Gonçalves nas Maldivas

Cantora também usou redes sociais para se declarar para namorada e se posicionar pelo Dia Internacional Contra a Homofobia

Reprodução/Twitter/@Ludmilla Ludmilla fez declaração para a namorada e ex-BBB Brunna Gonçalves em postagem nas redes sociais



A cantora Ludmilla usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para publicar fotos de seu passeio com a namorada Brunna Gonçalves nas Maldivas. Em uma das imagens, a artista aparece com as costas nuas durante banho de mar. A cantora usou parte da letra da música “Sweetest Pie”, parceria entre Dua Lipa e Megan Thee Stalion, na legenda do post. No mesmo dia, a Ludmilla se posicionou pelo dia Internacional Contra a Homofobia e aproveitou para fazer uma declaração para a ex-BBB Brunna Golçalves. “Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas”, escreveu a artista na publicação. Em meio a comentários de apoio ao casal, a namorada da funkeira respondeu à postagem com um “te amo” e comemorou a viagem da dupla. “Não acredito que estamos nesse paraíso de novo.”

