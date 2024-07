Lula lamenta morte de J. Borges, mestre da xilogravura brasileira, aos 88 anos

Presidente usou as redes sociais para homenagear o artista, que produziu 314 folhetos de cordel e inúmeras xilogravuras expostas em museus renomados, como o Louvre, em Paris, e o Museu de Arte Moderna de Nova York

Reprodução/X/@LulaOficial Em 2023, Lula presentou o Papa Francisco com uma xilogravura de J. Borges, durante uma reunião no Vaticano, na Itália



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou, nesta sexta-feira (26), seu pesar pela morte de J. Borges, mestre da xilogravura, que faleceu aos 88 anos. Em comunicado oficial no X, Lula ressaltou relevância de J. Borges para a arte brasileira e destacou seu legado artístico. O presidente também enviou condolências aos familiares e admiradores do artista pernambucano, que morreu por volta das 6 horas da manhã de hoje, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Ele faleceu em casa, dias depois de receber alta de uma internação para tratar problemas no coração e no pulmão. Em 2023, Lula presentou o Papa Francisco com uma xilogravura de J. Borges, durante uma reunião no Vaticano, na Itália, sobre a guerra na Ucrânia, o combate à fome e às mudanças climáticas.

“Nos despedimos hoje de José Francisco Borges, o J. Borges, um dos maiores xilogravuristas do país. Autodidata, começou a trabalhar muito cedo no agreste pernambucano. Fiquei muito feliz de poder levar sua arte até o Papa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores deste grande artista do nosso país”, afirmou Lula no X.

Veja nota de Lula

Saiba mais sobre o artista

José Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges, foi um ícone da cultura popular, especialmente nas tradições artísticas de Pernambuco e do Nordeste. Nascido em 20 de dezembro de 1935, na cidade de Bezerros, ele começou sua trajetória artística inspirado pelas narrativas que ouvia de seu pai. Essa influência familiar foi fundamental para o desenvolvimento de sua carreira.

Ao longo da trajetória artistísca, J. Borges produziu 314 folhetos de cordel e inúmeras xilogravuras expostas em museus renomados, como o Louvre, em Paris, e o Museu de Arte Moderna de Nova York, nos EUA. Ele também ilustrou livros de autores famosos e foi o único artista brasileiro convidado a participar do Calendário da ONU em 2002. J. Borges também foi reconhecido com diversos prêmios, incluindo a Comenda Ordem do Mérito Cultural e o Prêmio Arte na Escola Cidadã.

Ao longo da vida, J. Borges, que tinha o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, recebeu homenagens e honrarias, entre elas, a comenda da Ordem do Mérito Cultural e o prêmio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O velório de J. Borges será nesta sexta-feira, no Centro de Artesanato de Pernambuco, em Bezerros, onde viveu a vida toda. O enterro será no sábado (27), no Cemitério Parque dos Eucalipitos, também em Bezerros.

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA