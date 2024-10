Lula lembra ‘talento e disposição para fazer o povo sorrir’ em nota de pesar a Ary Toledo

Humorista estava internado desde 2 de outubro com pneumonia no Hospital Sírio-Libanês e faleceu neste sábado (12)

Ricardo Stuckert / PR Na nota, o chefe do Executivo lembra que Toledo foi preso pela ditadura militar, em 1968



O Palácio do Planalto divulgou a nota de pesar assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela morte do comediante Ary Toledo, aos 87 anos, neste sábado (12) em São Paulo. O humorista estava internado desde 2 de outubro com pneumonia no Hospital Sírio-Libanês. Na nota, o chefe do Executivo lembra que Toledo foi preso pela ditadura militar, em 1968, ao criticar o Ato Institucional número 5 (AI5), que instituiu o regime.

Leia abaixo a íntegra da nota:

“Humorista, cantor, músico, compositor, teatrólogo, ator e dublador. O comediante paulista Ary Toledo exerceu inúmeras atividades culturais. Em comum entre elas, o talento e a disposição para fazer o povo brasileiro sorrir. Nascido em 1937, Ary Toledo fez carreira no rádio e na televisão com suas piadas e causos. Também gravou discos e escreveu livros sempre com a marca da irreverência. Uma característica, aliás, que o levou a ser preso pela ditadura militar, em 14 de dezembro de 1968, após a piada “Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem gato, caça com ato”, feita em um espetáculo no Teatro de Arena, em São Paulo, em relação ao Ato Institucional número 5, que instituiu o regime. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da história de Ary Toledo. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República”.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo