Mãe de Paulo Gustavo passa mal durante missa de três meses da morte do ator

Irmã do humorista informou que a mãe teve uma forte crise de ansiedade, mas foi medicada e está bem

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/06.05.2021 Paulo Gustavo e Déa Lúcia, mãe do ator



Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, passou mal durante a missa de três meses da morte do ator nesta sexta-feira, 6. A irmã do humorista, Ju Amaral, disse que a mãe teve uma forte crise de ansiedade, mas foi medicada e está bem. “Hoje fomos ao Santuário da Santa Dulce dos Pobres assistir a missa de celebração de três meses do meu irmão. Conhecemos a instituição e ficamos encantados com o trabalho que Maria Rita faz. Infelizmente mamãe sob forte emoção, passou mal logo no início, tendo uma crise de ansiedade fortíssima e não pode ficar! Ela foi medicada e está bem”, escreveu Ju nas redes sociais. Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, também estava presente na missa e agradeceu o santuário pelas homenagens ao humorista. “Que homenagem linda e emocionante!!! No Santuário Santa Dulce, onde o PG ajudou a construir um hospital pra tratar de pacientes oncológicos. Missa linda, emocionante! Quanto amor o Paulo Gustavo ajudou a espalhar!!! Quero continuar com essa missão!”, disse.