Mãe de Rodrigo Mussi diz que pediria perdão ‘de joelhos’ para ver o filho e explica cobrança de R$ 50 mil

Mara Lúcia Abrão disse que pediu dinheiro que havia emprestado ao ex-brother porque estava precisando da quantia e afirmou que alguém fez com que seu filho mudasse de comportamento com ela

Reprodução/Globo Mãe e filho possuem relação conturbada



A mãe do ex-participante do ‘BBB 22’ Rodrigo Mussi, Mara Lúcia Abrão disse que pediria perdão de joelhos ao filho só para poder vê-lo novamente. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record, neste domingo, 21, Mara falou que pediria perdão ao filho e afirmou ter esperanças de que voltará a ver Rodrigo em breve. “Eu posso até pedir (perdão) para ele, de joelho. Se ele quiser eu peço perdão de joelho. Mas eu queria vê-lo. Não precisava nem de mídia. Encontrar escondidinho, sem celular, sem nada. Tenho esperança (que o reencontro vá acontecer). Minha fé moveu montanhas, por que não vai mover de novo?”, disse Mara durante sua entrevista. Além disso, a mãe do ex-brother também explicou um pedido de R$ 50 mil ao empresário logo após ele deixar o reality show da TV Globo. Mara diz ter emprestado dinheiro para que Rodrigo pudesse fazer seu intercâmbio para a Austrália e que precisava do dinheiro. “Eu não emprestei o dinheiro para ele ir para a Austrália? Eu disse que estava na hora de ele devolver, estava precisando”, explica.

Segundo Rodrigo, a mãe o abordou antes mesmo dele conseguir dormir depois de ter deixado o ‘BBB 22’ com uma mensagem cobrando os R$ 50 mil sem justificativa. Mara diz ainda que decidiu cobrar Rodrigo depois de se sentir magoada com a cobrança de comportamento do empresário com ela, o que, em sua visão só aconteceu dois meses antes dele entrar no “BBB” e que alguém foi responsável por criar essa estratégia em sua cabeça. “Alguém criou essa estratégia para ele, e ele levou a ferro e fogo essa estratégia”, disse a mãe, que concluiu: “Eu fiz isso mais porque eu fiquei muito magoada. O procurador dele me ligou dizendo que ele me odiava, que ele me detestava, que nunca mais queria me ver e tinha horror de mim”.