‘Maior sonho da minha vida está sendo realizado’, diz MC Daniel ao descobrir que vai ser pai

O cantor está namorando com Lorena Maria, influenciadora digital; os dois assumiram o romance há menos de um mês

Reprodução/Instagram/@mcdaniell O vídeo publicado pelo cantor mostra vários momentos do casal e um trecho dele falando sobre o sonho de ser pai



O MC Daniel surpreendeu seus fãs ao usar suas redes sociais nesta segunda-feira (19 )para anunciar que será pai pela primeira vez. O cantor assumiu namoro com a influenciadora digitalLorena Maria há menos de um mês.“Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida sendo realizado”, escreveu no Instagram. O vídeo publicado pelo cantor mostra vários momentos do casal e um trecho dele falando sobre o sonho de ser pai. “Meu sonho é ter uma criança para eu amar, cuidar, dar carinho. Ser pai é um sonho, ver a criança nascendo, brincando, dando educação e bons exemplos… Eu não quero falar para o meu filho ou minha filha que ele tinha bisavós incríveis e não ter uma foto para mostrar, isso iria me dilacerar”, disse.

