Maratona especial de Harry Potter será exibida na Warner neste domingo

Divulgação/HBO Harry Potter e a Ordem da Fenix



Os apaixonados pelo mundo mágico tem um motivo especial para ficarem parados em frente a televisão neste final de semana A Warner Channel fará uma maratona especial de Harry Potter no domingo, 1º de setembro. Os filmes vão passar durante todo o dia da Max. O embarque no Expresso de Hogwarts na Plataforma 9¾ da estação King’s Cross, começará às 11h00. O dia de BACK TO HOGWARTS inspira os fãs a seguirem os passos de Harry, Ron e Hermione em diferentes comemorações ao redor do mundo. É um momento ideal para reencontrar amigos, iniciar novas aventuras e retornar ao lugar ao qual realmente pertencemos.

Confira a programação:

Harry Potter e a Pedra Filosofal: Baseada no primeiro livro da série de sucesso de J.K. Rowling, esta história mágica segue Harry Potter, um órfão aparentemente comum, que descobre que seus pais eram bruxos em seu aniversário de 11 anos e é convidado a frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Lá, Harry não encontrará apenas um mundo de magia, mas também o lar e a família que sempre desejou.

Harry Potter e a Câmara Secreta: A Câmara Secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro… cuidado! Depois de um longo e tedioso verão com os Dursleys, o jovem bruxo Harry Potter retorna a Hogwarts para seu segundo ano. Mas quando uma série de eventos aterrorizantes ocorre na escola, Harry descobre que uma antiga profecia se tem tornado realidade e que os corredores de Hogwarts já não são seguros.

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: Depois de fugir dos Dursleys, Harry Potter retorna a Hogwarts com Ron e Hermione para seu terceiro ano escolar. Mas no trem para a escola, eles se deparam com os Dementadores, criaturas sombrias e vis que guardam a prisão de Azkaban e agora estão procurando pelo infame Sirius Black, o braço direito de Voldemort que escapou da prisão para ir atrás de Harry e vingar o Lorde das Trevas.

Harry Potter e o Cálice de Fogo: Tudo está prestes a mudar no mundo mágico quando Harry Potter inicia seu quarto ano em Hogwarts. Não apenas a Marca Negra, símbolo de Voldemort, aparece no céu durante a Copa Mundial de Quadribol, mas Harry é misteriosamente escolhido pelo Cálice de Fogo para participar da competição de magia mais perigosa do mundo: o Torneio Tribruxo

Harry Potter e a Ordem da Fênix: Harry descobre que ninguém acredita no retorno de Lorde Voldemort graças à campanha de difamação que o Ministério da Magia lançou contra ele. Agora, o futuro da comunidade bruxa depende de um grupo de autores e rebeldes que se autodenominam Ordem da Fênix, e do próprio Harry, que decide treinar secretamente um grupo de estudantes para a batalha iminente.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe: Voldemort e seus Comensais da Morte recuperaram todo o seu poder e estão espalhando o terror nos mundos bruxo e trouxa. Em Hogwarts, Harry descobre um misterioso livro de poções ao mesmo tempo em que Dumbledore pede sua ajuda em uma série de perigosas jornadas para descobrir o método de destruir o Lorde das Trevas de uma vez por todas.

Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1: Sem o feitiço protetor para mantê-lo seguro e com Voldemort mais perto do que nunca, Harry embarca em uma missão perigosa com Ron e Hermione para encontrar o resto das Horcruxes. Mas à medida que descobrem mais sobre as misteriosas relíquias da morte, o trio deve confiar em sua amizade mais do que nunca, pois as forças trevosas ameaçam separá-los.

Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2: Enquanto Harry, Ron e Hermione viajam para Hogwarts para destruir o último dos Horcruxes, o exército de Voldemort espreita do lado de fora, ameaçando matar todos na escola se eles não entregarem Harry. Tem chegado a hora final, a guerra entre o bem e o mal está prestes a estourar e a profecia indicada se aproxima: o confronto até a morte entre Harry Potter e Lord Voldemort.