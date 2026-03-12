Maratona Oscar 2026: quais cinemas estão passando os filmes e onde assistir

Guia completo com a programação dos cinemas, filmes em destaque na Semana do Cinema e onde encontrar os principais indicados

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Estatueta do Oscar



A temporada de premiações atingiu seu ápice com o anúncio dos indicados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no dia 22 de janeiro. O Oscar 2026 já é considerado histórico para o Brasil, com o filme O Agente Secreto liderando a representação nacional com quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

Para os cinéfilos que desejam assistir às produções na tela grande antes da cerimônia, marcada para 15 de março, as redes de cinema em todo o Brasil estão organizando maratonas e programações especiais. Além disso, a 8ª Semana do Cinema, que ocorre de 5 a 11 de fevereiro, oferece ingressos a preços promocionais (R$ 10) para diversos longas indicados.

Principais filmes em cartaz e enredos

Abaixo, confira os resumos das obras que estão dominando as salas de cinema durante a maratona do Oscar 2026.

O Agente Secreto

O grande destaque nacional, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A trama, ambientada na década de 1970, acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de paz. No entanto, ele descobre que sua cidade natal esconde segredos políticos e perigos inquietantes que o forçam a usar suas habilidades para sobreviver. O filme concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Pecadores (Sinners)

Dirigido por Ryan Coogler, este longa de terror sobrenatural quebrou recordes históricos ao receber 16 indicações. A história segue dois irmãos (Michael B. Jordan em papel duplo) que retornam à sua cidade natal no sul dos EUA durante a era das leis de segregação. Lá, eles encontram uma comunidade aterrorizada por uma força vampírica ancestral. É a produção mais comentada do ano.

Marty Supreme

A nova obra de Josh Safdie traz Timothée Chalamet como Marty Mouser, um jogador de tênis de mesa na década de 1950. O filme é uma jornada frenética e moralmente questionável de um apostador que se reinventa no esporte, movido por uma obsessão destrutiva de se tornar o número um do mundo.

Valor Sentimental

O norueguês Joachim Trier retorna com um drama aclamado que soma nove indicações. O filme explora as complexidades das relações familiares e da memória, consolidando a força do cinema europeu na premiação deste ano.

Hamnet

Sob a direção de Chloé Zhao, o filme adapta o romance best-seller sobre a vida da esposa de William Shakespeare e a morte de seu filho, Hamnet, evento que inspirou a peça Hamlet. É um drama de época visualmente impactante.

Elenco e personagens de destaque

O Oscar 2026 traz performances que já entraram para a história, com destaque absoluto para a presença brasileira nas categorias principais.

Wagner Moura: Fez história ao se tornar o primeiro brasileiro indicado à categoria de Melhor Ator por seu papel complexo em O Agente Secreto.

Michael B. Jordan: Interpreta os gêmeos “Fumaça” e “Fuligem” em Pecadores, entregando uma atuação física e emocional que ancora o terror de Ryan Coogler.

Leonardo DiCaprio: Protagoniza Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, no papel de um ex-guerrilheiro em uma missão de resgate.

Timothée Chalamet: Vive o excêntrico Marty Mouser em Marty Supreme, sendo elogiado por sua transformação física e ritmo frenético.

Curiosidades da produção

Esta edição do Oscar ficará marcada por quebras de recordes e inovações na indústria.

Recorde de Indicações: Pecadores superou clássicos como Titanic e La La Land, acumulando 16 nomeações, algo inédito na história da Academia.

Brasil no Topo: Com quatro indicações, O Agente Secreto iguala o feito de Cidade de Deus (2004), mas inova ao colocar um ator brasileiro na disputa principal de atuação masculina.

Streaming vs. Cinema: A Netflix e a HBO Max dominam a lista, mas a estratégia de lançamento de 2026 priorizou janelas exclusivas nos cinemas para filmes como Pecadores e O Agente Secreto antes da chegada às plataformas.

Onde assistir: quais cinemas estão passando filmes do Oscar 2026

Para quem busca quais cinemas estão passando filmes do Oscar 2026, a exibição está dividida entre grandes redes multiplex e cinemas de rua focados em arte. A Semana do Cinema (05 a 11 de fevereiro) é a melhor oportunidade para ver os indicados com desconto.

Redes com programação confirmada (Maratona e Semana do Cinema)

Cinemark: Exibe O Agente Secreto, Marty Supreme, Pecadores e Hamnet. A rede costuma oferecer o “Passaporte Oscar” em unidades selecionadas.

UCI Cinemas: Focada em blockbusters e indicados populares, com sessões garantidas de Pecadores e F1.

Kinoplex: Programação forte com o filme brasileiro e dramas internacionais como Valor Sentimental.

Cinépolis: Exibições focadas nas categorias técnicas e filmes de arte em suas salas VIP e Macro XE.

Cinesystem e Centerplex: Participam da promoção de ingressos a R$ 10, exibindo os principais indicados.

Cinemas de rua e circuitos de arte

Estação Net (Rio de Janeiro): Tradicionalmente realiza a maratona mais completa, exibindo inclusive os indicados a Melhor Filme Internacional e Documentários que não chegam aos multiplexes.

Cine Belas Artes e Reserva Cultural (São Paulo): Foco em Valor Sentimental, Hamnet e curtas-metragens indicados.

Disponibilidade no streaming

Caso não consiga ir ao cinema, alguns indicados já têm casa definida no digital:

Netflix: Frankenstein, Sonhos de Trem, A Vizinha Perfeita.

HBO Max: Uma Batalha Após a Outra (confira a janela de exibição), Pecadores (previsão para março após cinema).

Apple TV+: F1 e Embaixo da Luz de Neon.

Prime Video: Bugonia (disponível para aluguel).

A edição de 2026 do Oscar não é apenas uma celebração técnica, mas um momento de virada para o cinema nacional e para o gênero de terror nas premiações. A presença massiva de O Agente Secreto nas salas de cinema brasileiras reafirma a potência da indústria local, convidando o público a prestigiar a obra na tela grande antes da cerimônia em março