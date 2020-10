Marcos Mion chora ao vivo apresentando ‘A Fazenda’

O apresentador afirma que não conteve as lágrimas porque ‘os dias foram loucos’; entenda

Edu Moraes/Record TV Marcos Mion pediu desculpas para o diretor do reality show após cair no choro



O apresentador de “A Fazenda“, Marcos Mion, não conteve as emoções e caiu no choro ao vivo na edição da última quinta-feira, 29. O episódio aconteceu após Mion ouvir Lipe Ribeiro, Tays Reis e Victória Villarim, os três roceiros da semana, pedindo o voto do público. Mesmo tentando se segurar, o apresentador não conseguiu concluir a mensagem que passava aos espectadores e teve que pedir, até mesmo, paciência para Rodrigo Carelli, diretor do reality show. “Eu to emocionado, to tentando me controlar, mas os dias foram loucos, eu não esperava”, explicou. Assim que se recompôs, após a exibição de um quadro do reality, Mion voltou a se justificar. “Peço desculpas por não ter conseguido controlar a minha emoção, só quem já esteve aqui sabe a pressão que é.”

Ainda na tarde da última quinta-feira, a RecordTV anunciou a suspensão da votação para a roça que envolvia Lipe, Tays e Victoria. A emissora explicou que tomou a decisão por constatar um equívoco no resultado da Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira. Também durante a semana, o reality show cometeu outro erro. Durante a formação da roça na terça-feira, Biel teria passado informações sobre o ‘poder da chama vermelha’ para Victória Villarim, o que é proibido nas regras do reality. Em consequência desta confusão, a formação da roça se alterou, saindo Raissa Barbosa e entrando Tays Reis.