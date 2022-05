Marcos Oliveira, beiçola de ‘A grande Família’, pede dinheiro na internet: ‘Estou precisando muito de ajuda’

Tata Werneck se solidariza e fala que vai ajudar; artista aguarda desde dezembro para fazer uma cirurgia

Reprodução/Instagram/@marcosoliveiraator Ator está desde dezembro esperando para realizar uma cirurgia



Marcos Oliveira, o beiçola de “A grande família” utilizou as redes sociais para pedir ajuda financeira. O artista compartilho um vídeo em sua conta no Instagram onde conta as dificuldades que tem enfrentado enquanto aguarda para realizar a cirurgia da fístula que ele tem na uretra. “Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada”, revelou o ator que também informou que a quantia que necessita não é muita. “Se puderem me ajudar, vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras”, declarou.

A apresentadora e atriz Tata Wernerck viu o post e se solidarizou. Ela comentou na publicação e informou que vai ajudar Oliveira. Em dezembro o artista esteve internado tratando uma infecção urinária, desde estão ele está parado e não pode mais trabalhar. Em seu vídeo, ele também falou sobre isso e disse que não está mais aguentando essa situação e que quer logo voltar a trabalhar. “Eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem”, finalizou.