Mariah Carey chega ao Brasil para The Town e show em Belém

Mariah Carey desembarcou no Brasil na madrugada de hoje, onde se prepara para sua apresentação no festival The Town, que ocorrerá no Autódromo de Interlagos, no sábado (13).

Ao chegar, a cantora foi calorosamente recebida por uma multidão de fãs, que aproveitaram a oportunidade para tirar fotos e solicitar autógrafos. Além do show em São Paulo, Mariah também se apresentará no evento Amazônia Livre — Hoje e Sempre, que será realizado em Belém na quarta-feira (17).

