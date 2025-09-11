Mariah Carey chega ao Brasil para The Town e show em Belém
Cantora foi calorosamente recebida por uma multidão de fãs, que aproveitaram a oportunidade para tirar fotos e solicitar autógrafos
Reprodução/Twitter/@MariahCareyAlém do show em São Paulo, Mariah também se apresentará no evento Amazônia Livre
Mariah Carey desembarcou no Brasil na madrugada de hoje, onde se prepara para sua apresentação no festival The Town, que ocorrerá no Autódromo de Interlagos, no sábado (13).
Ao chegar, a cantora foi calorosamente recebida por uma multidão de fãs, que aproveitaram a oportunidade para tirar fotos e solicitar autógrafos. Além do show em São Paulo, Mariah também se apresentará no evento Amazônia Livre — Hoje e Sempre, que será realizado em Belém na quarta-feira (17).
Publicado por Nátaly Tenório
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.