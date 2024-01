Marisa Monte pede poder de veto ao STF – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora Marisa Monte



A cantora e compositora Marisa Monte solicitou ao STF que permita aos artistas vetarem o uso de suas obras por candidatos durante as eleições. Durante uma audiência pública na Corte eleitoral, Marisa expressou sentir-se “moral e psicologicamente torturada” ao ver candidatos com os quais não possui afinidade utilizando suas músicas de forma adulterada, como jingles de campanha.

Rei Charles III da entrada em hosptal no Reino Unido

O rei deu entrada em um hospital de Londres para ser submetido a uma cirurgia de próstata. Segundo comunicado da Casa Real, o monarca está satisfeito por constatar que seu diagnóstico teve um impacto positivo na sensibilização da população para a saúde.

Mega-Sena acumula para R$65 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$65 milhões para o próximo sorteio, sábado. Os números sorteados na quinta-feira foram: 03 – 11 – 42 – 45 – 46 – 57. Cerca de 4.756 apostas acertaram 4 números e vão levar: R$1.044,64.

Mc Bin Laden é o novo líder da semana

Mc Bin Laden é o novo líder da semana após ganhar a prova do líder desta quinta-feira. Com perguntas relacionadas à memória, Leidy Elin, Lucas e MC Bin Laden foram os três que inicialmente mais acertaram e empataram com quatro respostas corretas. No entanto, o cantor desempatou e ganhou a disputa.