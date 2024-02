Marvel anuncia elenco do novo filme ‘O Quarteto Fantástico’ com estreia prevista para 2025

Pedro Pascal, protagonista da série ‘The Last of Us’, interpretará o Sr. Fantástico

Reprodução / X @Marvel Novo elenco do filme "Quarteto Fantástico" foi divulgado nesta quarta-feira (14)



A Marvel Studios divulgou o novo elenco do filme “O Quarteto Fantástico” nesta quarta-feira, 14, pelas redes sociais. Os atores escalados são Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Em clima de Valentine’s Day (o Dia dos Namorados nos EUA), o estúdio escreveu: “Feliz Dia dos Namorados da primeira família da Marvel!”. A estreia do filme está prevista para o dia 25 de julho de 2025. Pedro Pascal (“Last of Us”) será o Sr. Fantástico, Vanessa interpretará a Mulher Invisível (“The Crown”), Joseph Quinn (“Stranger Things”) como o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach (“The Bear”) como o Coisa. O longa é roteirizado pela dupla Jeff Kaplan e Ian Springer, enquanto a direção fica por conta de Matt Shakman, responsável pelo sucesso “WandaVision”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA