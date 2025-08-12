MasterChef Celebridades: conheça os 12 Famosos que participarão da nova edição

Embora a data de estreia ainda não tenha sido confirmada, a previsão é que o programa comece em outubro, logo após a conclusão da segunda temporada do MasterChef Confeitaria

A Band anunciou os doze concorrentes que farão parte da nova edição do MasterChef Celebridades, que contará com a avaliação dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Embora a data de estreia ainda não tenha sido confirmada, a previsão é que o programa comece em outubro, logo após a conclusão da segunda temporada do MasterChef Confeitaria. Entre os participantes estão nomes conhecidos do público, como Dodô, do grupo Pixote, e a jornalista Rachel Sheherazade. Outros concorrentes incluem a cantora Gilmelândia e o ex-atleta Maurren Maggi, que promete trazer sua experiência esportiva para a cozinha.

A lista de participantes é diversificada e inclui artistas de diferentes áreas. Além de Dodô e Rachel, o elenco conta com Hugo Alves e Tiago Piquilo, ambos da dupla Hugo & Tiago, e a atriz Julianne Trevisol. O ator Leonardo Miggiorin e o apresentador Luciano Szafir também estão entre os selecionados. Completa a lista a apresentadora Márcia Goldschmidt e a famosa Valesca Popozuda, que promete agitar a competição.

