Maurício Meirelles critica risada de Will Smith durante piada de Chris Rock: ‘Hipocrisia de Hollywood’

Em entrevista ao Pânico, humorista falou sobre os limites da piada: ‘Hoje é a mulher quem decide o que pode ou não pode’

Reprodução/Pânico Maurício Meirelles foi o convidado do programa Pânico desta quinta-feira, 31



Nesta quinta-feira, 31, o programa Pânico recebeu o humorista Maurício Meirelles. Com a repercussão do tapa dado por Will Smith em Chris Rock, após piada com Jada Pinkett, Meirelles opinou sobre a reação do astro de “Um Maluco no Pedaço”. “O que me irrita da hipocrisia de Hollywood é o seguinte: ele fez uma piada, a primeira cena é o Will Smith rindo. Quem é a pessoa que sabe mais da dor dessa mulher? O Will Smith é a pessoa que está todo dia com ela, vê ela no espelho se maquiando”, ponderou. “Quando Chris faz essa piada, ele está gargalhando. Nesse momento, ele se toca. Ele teve uma compensação na cabeça dele. Ele vê que ela ficou brava.”

Para o humorista, o desentendimento entre o casal Smith e Chris Rock na cerimônia do Oscar é a prova de que, hoje, as mulheres definem os limites do humor. “O limite do humor é o que a mulher gosta ou não gosta. Se ela faz polegar para cima, a piada é boa; se ela faz polegar para baixo, acabou sua carreira, é a mulher que decide o que pode ou não pode, o seu destino”, disse. Maurício contou que acompanhou o tapa ao vivo e que, de início, não entendeu a motivação de Will Smith. Porém, o comediante acredita que a atitude do ator foi arriscada. “O Chris Rock tem um jeito de falar engraçado, mas a dublagem é muito ruim. Então, eu não entendi a piada. Primeiro que eu não tinha a referência. Eu comecei a pensar nas piores possibilidades. Esse cara saiu do lugar dele para 1 bilhão de pessoas, arriscou perder US$ 1 bilhão, a carreira.. Acho que a mulher dele viu isso e pensou: ‘Meu cabelo nem vale US$ 20 milhões’.”

Confira na íntegra a entrevista com Maurício Meirelles: