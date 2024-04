MC Dieguin Md morre afogado durante gravação de clipe em represa no interior de São Paulo

Cantor de 20 anos, era bastante popular nas redes sociais, onde compartilhava momentos de diversão e momentos sobre fé

Reprodução/Instagram Cantor estava gravando um vídeo para seu canal na internet quando pulou na água e acabou se afogando



O cantor Diego Kauã Oliveira Santos, conhecido como MC Dieguin Md, morreu na noite de terça-feira (16), após se afogar na represa Salto Grande, em Americana (SP). Com 20 anos de idade, o artista era bastante popular nas redes sociais, contando com 121 mil seguidores no Instagram, 275 mil no Kwai e 236 mil inscritos no YouTube. MC Dieguin compartilhava em suas redes sociais momentos de diversão, vídeos produzindo músicas e ostentando compras, tatuagens, joias e carros. Além disso, ele também era conhecido por sua fé, frequentando uma igreja e compartilhando conteúdo religioso em seu perfil, intitulado “Vida em Cristo”. Segundo informações da Polícia Civil, o cantor estava gravando um vídeo para seu canal na internet quando pulou na água e começou a se debater. Testemunhas presentes tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram. A morte de MC Dieguin Md está sendo investigada pelas autoridades, com o registro de um boletim de ocorrência como morte suspeita no 4º DP de Americana.

O velório de MC Dieguin Md acontece quinta-feira (18), desde as 7h, no Cemitério Central Paulínia, em Paulínia (SP). O sepultamento está previsto para ocorrer às 9h50, no Cemitério das Palmeiras. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte do jovem cantor na represa Salto Grande, em Americana.

