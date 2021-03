MC Maylon, que acusa vocalista do Molejo de estupro, se casa consigo mesmo no Rio

Cerimônia foi realizada na Zona Oeste, para poucas pessoas, e teve direito a vestido de noiva, docinhos e espumante: ‘História de superação, xô preconceito, xô depressão’, escreveu o cantor

Instagram/MC Maylon MC Maylon se vestiu de noiva e casou consigo mesmo



MC Maylon, que acusa o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro, casou consigo mesmo em cerimônia realizada na Zona Oeste do Rio, para poucas pessoas, e que teve direito a vestido de noiva, docinhos e espumante. “História de superação, xô preconceito, xô depressão, obrigado a todos pelo carinho, sou gay sim com maior orgulho, gay pode ser feliz sim, se casar, sim, sim é sim, agora não é não. Primeiro gay que se casa de noiva no Rio de Janeiro, quebrando tabu”, escreveu Maylon em foto publicada nas redes sociais.

“Meu dia de princesa, mais um sonho ser realizado nada me impedi de sonhar!! Meu casamento, bem menina mulher, Mc Maylon uma história de superação”, disse em outras imagens também compartilhadas em sua página oficial do Instagram. Ao portal Extra, o MC afirmou que tinha um sonho de se casar virgem com vestido de noiva, mas que “a virgindade foi tirada à força” por Anderson. “Vou chorar tanto, porque uma parte do meu sonho o Anderson do Molejo acabou, né? Mas a outra parte, de eu me vestir de noiva, não vou deixar ele acabar”, disse o cantor.

Em fevereiro, um vídeo contendo áudios, prints e gravações de stories do Instagram indica que Maylon não era virgem quando teria sido estuprado por Anderson. Segundo as mensagens, o MC estaria tendo um caso com um cantor de pagode sem revelar a identidade do parceiro ou o nome do grupo. O advogado de Anderson confirmou à Jovem Pan que recebeu os áudios de uma pessoa que estava com Maylon no dia 20 de novembro de 2020 e disse que o material foi apresentado à polícia. O estupro teria acontecido no dia 11 de dezembro, fazendo com que, caso os áudios sejam verdadeiros, Maylon tivesse distorcido a informação de que seria virgem. Um dia depois de circularem os áudios, o MC veio a público rebater as críticas e alegou estar sofrendo uma perseguição e que “fatos estariam sendo tirados de contexto”. “Não acreditem em tudo que vocês leem na internet, muita coisa é fake, são montagens grotescas e fatos tirados de contexto para confundir a opinião pública. Estou fazendo acompanhamento psicológico para seguir em frente e estou à disposição das autoridades para a acareação. Vou lutar pela minha dignidade até o fim da minha vida”, postou em seu perfil no Instagram.

