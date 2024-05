Met Gala 2024: astros do esporte desfilam no tapete vermelho

Evento foi realizado na noite desta segunda-feira (6); o tema desta edição foi ‘Belezas Adormecidas: Despertando a Moda’

Montagem: Instagram/serenawilliams/lewishamilton/mariasharapova lém das estrelas do tênis e da fórmula 1, o evento contou também com a presença da companheira de equipe de basquete da brasileira Kamila Cardoso



O baile anual do Museu de Artes de Nova York teve a presença de estrelas do esporte. Serena e Venus Williams, Maria Sharapova e Lewis Hamilton foram alguns dos atletas que desfilaram no tapete vermelho. Além das estrelas do tênis e da fórmula 1, o evento contou também com a presença da companheira de equipe de basquete da brasileira Kamila Cardoso, no Chicago Sky, Angel Reese, e com o astro do Philadelphia 76ers, Ben Simmons. O baile foi realizado na noite desta segunda-feira (6). O tema desta edição foi “Belezas Adormecidas: Despertando a Moda”. O Met Gala também é conhecido pelas produções mais extravagantes do que em um desfile convencional.

Confira as estrelas do esporte:

Angel Reese

Training camp in the morning, Met Gala at night, preseason game tomorrow. Just another day in the life for Angel Reese 👏 pic.twitter.com/oXkx79ipuu — WNBA (@WNBA) May 7, 2024

Lewis Hamilton

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Venus Williams

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Venus Williams (@venuswilliams)

Maria Sharapova

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Sharapova (@mariasharapova)

Serena Williams

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Serena Williams (@serenawilliams)