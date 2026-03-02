Michael B. Jordan, que disputa o Oscar com Wagner Moura, leva Melhor Ator no Actor Awards

Este ano o evento ganhou ainda mais atenção, funcionando como uma das principais prévias para o que pode acontecer no Oscar 2026

Foto por VALERIE MACON / AFP Michael B. Jordan vence o Actor Awards 2026



A 32ª edição dos Actor Awards, conhecida até recentemente como Screen Actors Guild Awards, aconteceu na noite de 1º de março de 2026, no Shrine Auditorium & Expo Hall, em Los Angeles, e foi transmitida ao vivo pela Netflix.

Apresentada pela atriz Kristen Bell, a cerimônia celebrou o que de melhor atores e atrizes entregaram no cinema e na televisão ao longo do último ano. Este ano o evento ganhou ainda mais atenção, funcionando como uma das principais prévias para o que pode acontecer no Oscar 2026.

Destaques da Noite — Cinema

Melhor Ator — Michael B. Jordan, por Pecadores

Uma das grandes vitórias da noite, marcando um momento emocionante para o ator — que interpretou dois personagens na mesma produção.

Melhor Atriz — Jessie Buckley, por Hamnet

A atriz continuou sua trajetória de sucesso com mais um troféu importante.

Melhor Ator Coadjuvante — Sean Penn, por Uma Batalha Atrás da Outra

O veterano consolidou mais um grande reconhecimento na temporada.

Melhor Atriz Coadjuvante — Amy Madigan, por Weapons

Uma das surpresas da noite!

Melhor Elenco em Filme — Pecadores

O filme comandado por Michael B. Jordan também levou o prêmio de melhor elenco no cinema.

Prêmio Especial — Conjunto de dublês em filme — Mission: Impossible – The Final Reckoning

O clássico blockbuster de ação levou o prêmio técnico mais celebrado da noite.

Televisão

Melhor Elenco em Série de Comédia — The Studio

Essa série dominou na categoria com vários prêmios importantes.

Melhor Elenco em Série de Drama — The Pitt

A produção de drama conquistou também prêmios individuais.

Melhor Ator em Série de Comédia — Seth Rogen, por The Studio

O ator e comediante brilhou ao levar o troféu em sua categoria.

Melhor Atriz em Série de Comédia — Catherine O’Hara, The Studio (póstumo)

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, a atriz foi homenageada postumamente e recebeu um prêmio que deixou muitos espectadores comovidos.

Melhor Ator em Série de Drama — Noah Wyle, por The Pitt

Coroando uma atuação marcante em drama.

Melhor Atriz em Série de Drama — Keri Russell, por The Diplomat

Mais um nome de peso reconhecido pela excelência de sua performance.

Melhor Ator em Filme/Minissérie Televisiva — Owen Cooper, por Adolescence

Melhor Atriz em Filme/Minissérie Televisiva — Michelle Williams, por Dying for Sex

Melhor Conjunto de Dublês em Série — The Last of Us

Harrison Ford recebe o Life Achievement Award

O icônico ator foi homenageado com o Prêmio de Contribuição à Carreira, lembrando sua trajetória lendária em franquias como Indiana Jones e Star Wars.

Catherine O’Hara emocionou a plateia

A atriz recebeu seu prêmio postumamente, com uma calorosa ovação de pé quando seu nome foi anunciado, e Seth Rogen aceitou o troféu em seu nome, citando sua influência e talento.

A cerimônia deste ano misturou glamour, emoção e reconhecimento, assim como acontece tradicionalmente, mas também foi marcada por homenagens e momentos que ultrapassaram as categorias competitivas. De produções intensas em cinema a séries que conquistaram público e crítica, a noite teve um pouco de tudo e estabeleceu tendências fortes para o restante da temporada de premiações.