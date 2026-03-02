Michael B. Jordan, que disputa o Oscar com Wagner Moura, leva Melhor Ator no Actor Awards
Este ano o evento ganhou ainda mais atenção, funcionando como uma das principais prévias para o que pode acontecer no Oscar 2026
A 32ª edição dos Actor Awards, conhecida até recentemente como Screen Actors Guild Awards, aconteceu na noite de 1º de março de 2026, no Shrine Auditorium & Expo Hall, em Los Angeles, e foi transmitida ao vivo pela Netflix.
Apresentada pela atriz Kristen Bell, a cerimônia celebrou o que de melhor atores e atrizes entregaram no cinema e na televisão ao longo do último ano. Este ano o evento ganhou ainda mais atenção, funcionando como uma das principais prévias para o que pode acontecer no Oscar 2026.
Destaques da Noite — Cinema
Melhor Ator — Michael B. Jordan, por Pecadores
Uma das grandes vitórias da noite, marcando um momento emocionante para o ator — que interpretou dois personagens na mesma produção.
Melhor Atriz — Jessie Buckley, por Hamnet
A atriz continuou sua trajetória de sucesso com mais um troféu importante.
Melhor Ator Coadjuvante — Sean Penn, por Uma Batalha Atrás da Outra
O veterano consolidou mais um grande reconhecimento na temporada.
Melhor Atriz Coadjuvante — Amy Madigan, por Weapons
Uma das surpresas da noite!
Melhor Elenco em Filme — Pecadores
O filme comandado por Michael B. Jordan também levou o prêmio de melhor elenco no cinema.
Prêmio Especial — Conjunto de dublês em filme — Mission: Impossible – The Final Reckoning
O clássico blockbuster de ação levou o prêmio técnico mais celebrado da noite.
Televisão
Melhor Elenco em Série de Comédia — The Studio
Essa série dominou na categoria com vários prêmios importantes.
Melhor Elenco em Série de Drama — The Pitt
A produção de drama conquistou também prêmios individuais.
Melhor Ator em Série de Comédia — Seth Rogen, por The Studio
O ator e comediante brilhou ao levar o troféu em sua categoria.
Melhor Atriz em Série de Comédia — Catherine O’Hara, The Studio (póstumo)
Em um dos momentos mais emocionantes da noite, a atriz foi homenageada postumamente e recebeu um prêmio que deixou muitos espectadores comovidos.
Melhor Ator em Série de Drama — Noah Wyle, por The Pitt
Coroando uma atuação marcante em drama.
Melhor Atriz em Série de Drama — Keri Russell, por The Diplomat
Mais um nome de peso reconhecido pela excelência de sua performance.
Melhor Ator em Filme/Minissérie Televisiva — Owen Cooper, por Adolescence
Melhor Atriz em Filme/Minissérie Televisiva — Michelle Williams, por Dying for Sex
Melhor Conjunto de Dublês em Série — The Last of Us
Harrison Ford recebe o Life Achievement Award
O icônico ator foi homenageado com o Prêmio de Contribuição à Carreira, lembrando sua trajetória lendária em franquias como Indiana Jones e Star Wars.
Catherine O’Hara emocionou a plateia
A atriz recebeu seu prêmio postumamente, com uma calorosa ovação de pé quando seu nome foi anunciado, e Seth Rogen aceitou o troféu em seu nome, citando sua influência e talento.
A cerimônia deste ano misturou glamour, emoção e reconhecimento, assim como acontece tradicionalmente, mas também foi marcada por homenagens e momentos que ultrapassaram as categorias competitivas. De produções intensas em cinema a séries que conquistaram público e crítica, a noite teve um pouco de tudo e estabeleceu tendências fortes para o restante da temporada de premiações.
