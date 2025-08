Miley Cyrus realiza ensaio fotográfico nu para revista ‘Perfect’

Imagens foram compartilhadas nas redes sociais do periódico; produção de fotos levou três dias para ser concluída

Miley Cyrus, aos 32 anos, realizou um ensaio fotográfico nu para a revista americana ‘Perfect’. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais da revista, onde a artista aparece sem roupas, utilizando as mãos para cobrir os seios em uma das poses. Segundo a revista, a produção do ensaio levou três dias para ser concluída.

Miley comentou sobre a experiência, afirmando: “Mesmo sem estar vestida, sinto um certo poder nisso”. A cantora também refletiu sobre sua conexão com a moda, dizendo que está vivendo um momento especial: “Sinto que tudo flui e existe uma harmonia entre mim e o que estou usando”. Ela acrescentou que não se sente dominada pela nudez, afirmando: “Ainda parece pele. Não sinto que isso me consome ou me desgasta”.

