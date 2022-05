Milton Nascimento se despede dos palcos com a turnê ‘A Última Sessão de Música’

Bituca, como prefere ser chamado, tem 60 anos de carreira e vai levar o espetáculo para Estados Unidos e Europa, além de apresentar no Brasil

YASUYOSHI CHIBA / AFP



O cantor Milton Nascimento anunciou neste domingo, 13, por meio de um vídeo no Instagram, que vai se despedir dos palcos. A turnê, denominada “A Última Sessão de Música”, passará por Brasil, Europa e Estados Unidos e é uma homenagem para os fãs. Ela foi divulgada com um vídeo que marca a trajetória do artista que possui 60 anos de carreira e 80 de vida. Em comunicado, o cantor informou que “jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs”. Segundo ele, essa turnê foi pensada especialmente para eles. Bituca, como prefere ser chamado, tem quarenta e três discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston.