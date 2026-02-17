Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo

Rosas de Ouro e Águia de Ouro foram rebaixadas para o Grupo de Acesso

GIL GUZZO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Com samba-enredo "Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra", a Mocidade Alegre homenageou a atriz Léa Garcia



A escola de samba Mocidade Alegre se sagrou nesta terça-feira (17) a campeã do Carnaval de São Paulo. Com samba-enredo “Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra”, em homenagem à atriz Léa Garcia, a agremiação conquistou o 13º título com a penúltima nota divulgada pelos jurados, no quesito Harmonia. Últimas colocadas, a Rosas de Ouro e a Águia de Ouro foram rebaixadas para o Grupo de Acesso.

O carro alegórico chamou a atenção por trazer a representação africana da Iemanjá, repleta de conchas, e também pela plasticidade do efeito da queda da água. A alegoria é inspirada no filme A Deusa Negra, de 1978, do cineasta nigeriano Ola Baloguno, no qual Léa Garcia interpreta Iemanjá.

A ancestralidade e representatividade africana da atriz estão entre as principais características do desfile. Em determinado trecho, o samba-enredo exaltou: “Consagração da negritude/ Resiste entre tantos personagens/ A pele preta é armadura/ No palco, expressão de liberdade”.

A escola destacou momentos marcantes da trajetória de Léa Garcia, com fantasias e alegorias que revisitavam sua carreira, desde as origens no Teatro Experimental do Negro até os papéis consagrados no cinema e na televisão. A atriz morreu em 2023, aos 90 anos, no dia em que seria homenageada no Festival de Cinema de Gramado.

Carioca, Léa estrelou Orfeu Negro, de 1959, filme francês de Marcel Camus gravado no Brasil e vencedor do Oscar de produção estrangeira. Em 2005, foi premiada em Gramado por As Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo. Atuou em outras dezenas de produções cinematográficas e de televisão.

No desfile, a atriz foi representada na comissão de frente pela médica Thelma Assis, conhecida por ter sido campeã do Big Brother Brasil de 2020. Outro ex-BBB e médico, Fred Nicácio participou ao representar Abdias Nascimento, intelectual e artista brasileiro que foi casado com Léa Garcia.

A Mocidade Alegre foi fundada em 1967. Com Solange Cruz Bichara Rezende de presidente, teve o desfile assinado pelo carnavalesco Caio Araújo. A bateria é liderada pelo Mestre Sombra.

A escola foi a terceira a desfilar no sábado (14). Seus últimos títulos foram uma dobradinha, em 2023 e 2024.

*Com informações de Estadão Conteúdo