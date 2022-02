Morre a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, aos 43 anos

Artista estava internada em Aracaju desde o dia 17 de fevereiro e apresentou agravamento de lesões neurológicas nas últimas 24 horas

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha Paulinha Abelha morreu aos 43 anos



A vocalista do grupo Calcinha Preta, Paulinha Abelha, morreu nesta quarta-feira, 23, aos 43 anos. A informação foi confirmada pelo hospital e publicada nas redes sociais da banda. A artista estava internada no Hospital Primavera, em Aracaju, desde o dia 17 de fevereiro. Nos últimos dias, o estado de saúde piorou e ela ficou em coma. Paulinha morreu por volta das 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. “Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos”, diz o boletim médico. Mais cedo, Clevinho Santos, que é casado com a cantora, publicou um vídeo dos dois abraçados no palco com a frase “Eu te amo. Estou esperando por você.”