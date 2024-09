Morre aos 61 anos a atriz Andreia Fetter, ícone da cultura brasileira nos anos 80 e 90

Famosa estava em um tratamento contra o câncer; ela deixa uma filha de 21 anos

Reprodução/Instagram Atriz tinha 61 anos e morreu em Pelotas, RS



A atriz Andreia Fetter faleceu aos 61 anos em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, na última quarta-feira (18). A causa de sua morte ainda não foi revelada, mas ela enfrentava uma luta contra o câncer. A confirmação do falecimento veio do Theatro Guarany, onde Andreia exercia a função de diretora desde 2009, contribuindo significativamente para a cena cultural local. Fetter ganhou notoriedade nas décadas de 1980 e 1990, quando fez parte do elenco da minissérie “O Canto das Sereias”, exibida pela extinta TV Manchete em 1990. Além disso, ela participou de diversos programas humorísticos, incluindo “Viva o Gordo”, da Rede Globo, onde se destacou por seu talento e carisma.

Em sua trajetória, Andreia também foi reconhecida por sua beleza, sendo coroada Miss Rio Grande do Sul em 1985. Sua participação no concurso de Miss Brasil a levou a conquistar o 5º lugar, um feito que a destacou ainda mais no cenário nacional. Em 1990, a atriz foi capa da revista Playboy, consolidando sua imagem pública e ampliando sua visibilidade na mídia.

