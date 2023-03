Morre aos 83 anos Bebeto Castillo, cantor e músico do Tamba Trio 

Musicista teve um mal súbito em casa na noite de sexta-feira, 10; ele deixa esposa, filhos, netos e bisneto

Reprodução/Facebook/Amanda Glória Bravo Bebeto Castilho sofreu um mal súbito em casa e morreu aos 83 anos



Morreu no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 10, o cantor, compositor e instrumentista Bebeto Castillo. Ele tinha 83 anos e sofreu um mal súbito em casa. Adalberto José Castilho de Souza era carioca e começou sua carreira nos anos 50. Durante 68 anos, construiu uma grande trajetória musical. Ele passou pelo conjunto Ed Lincoln, acompanhou a cantora Maysa em viagens pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Chile e, na década de 60, integrou o Tamba Trio, junto com Luiz Eça e Hélcio Milito. Ele viajou o mundo como cantor e também acompanhou outros nomes da música brasileira, como: Sérgio mendes, Eliana Pittman, Edu Lobo, Nara Leão, Tom Jobim, Eumir Deodato e Chico Buarque. Castillo lançou dois álbuns solo, um em 1976 – trabalho denominado ‘Bebeto’ e que foi relançado na Inglaterra em 2002 pelo selo Whatmusic – e outro em 2006, o ‘Amendoeira’, que foi produzido pelo sobrinho Marcelo Camelo, que também é cantor, compositor, guitarrista e vocalista da banda Los Hermanos, O musicista deixa esposa, quatro filhos, três netos e um bisneto. Nas redes sociais, o filho de Castillo, Luiz Bakker publicou: “Ao décimo dia do terceiro mês do ano, o mundo fica em preto e branco. A Arte que coloria o mundo cessa. Ao décimo dia do terceiro mês do ano, foi embora e homem, permanece a lenda. E eu, aqui, afogado em palavras, anuncio a perda de meu pai. Receba nossa última declaração de amor”.