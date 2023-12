Morre Gil Brother Away, ex-humorista de ‘Hermes e Renato’

Informação foi confirmada pelo sobrinho do comediante; Gil faleceu aos 66 anos

Reprodução/YouTube/TheBrothers- Gil Brother Away fez parte do grupo Hermes e Renato de 2002 a 2008



O comediante Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away, faleceu aos 66 anos na noite do último domingo, 3. A morte foi comunicada por William Passos, sobrinho do humorista, quem é responsável pelas redes sociais de Gil Brother e mostrava o seu dia a dia para os fãs. O ex-integrante do programa humorístico ‘Hermes e Renato’ enfrentava cânceres na próstata e na bexiga após ter sofrido um AVC em junho deste ano. O velório deve acontecer nesta terça-feira, 5, na cidade de Magé, no Rio de Janeiro.