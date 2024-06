Morre o músico Skowa, do Trio Mocotó, aos 68 anos

Músico tinha 68 anos e estava internado há uma semana, após sofrer parada cardíaca; ele ficou conhecido no cenário brasileiro no final dos anos 1980, com o grupo Skowa & A Máfia, que virou hit com “Atropelamento e Fuga”

Montagem/Reprodução Redes sociais O músico Skow, nos tempos de A Máfia (à esquerda) e uma de suas fotos recentes, como integrante do Trio Mocotó, onde esteve nas duas últimas décadas



O músico Skowa, integrante do Trio Mocotó, morreu na quinta (13). Ele tinha 68 anos e estava internado há uma semana, após sofrer uma parada cardíaca. Amigos próximos revelaram que Skowa vinha de um quadro de saúde debilitado, por sequelas da Covid-19. Marco Antonio Gonçalves dos Santos, o cantor, instrumentista e arranjador e ficou bem conhecido no cenário da música brasileira ainda nos anos 1980, quando integrou o legendário grupo Sossega Leão e, no final daquela década criou o Skowa & A Máfia, que virou hit com “Atropelamento e Fuga”, no início dos anos 1990. Na década seguinte, em 2003, foi convidado para integrar o legendário Trio Mocotó, no lugar de Fritz ‘Escovão – não pela coincidência dos nomes, mas por seu talento reconhecido, admirado e elogiado por músicos de diversos segmentos. O grupo havia realizado uma série de apresentações no Sesc, me São Paulo, no final do mês de maio.

Skowa também trabalhou como ator, no cinema e o teatro, em curtas e longas-metragens. Antes do sucesso com A Máfia, ele já havia colaborado com Itamar Assumpção e com o grupo Gang 90 e as Absurdettes e teve programas na Rádio USP. Em 2002, ele compôs músicas para o Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura.