Morre Tito Jackson, ícone do The Jackson 5, aos 70 anos

Cantor foi um dos membros fundadores do icônico grupo The Jackson 5, que ganhou notoriedade em 1965; após separação do grupo, Tito seguiu carreira solo

Reprodução/Redes Sociais Recentemente, Tito, junto com Jackie e Marlon, prestou homenagem a Michael em um memorial



O cantor Tito Jackson, conhecido por ser irmão de Michael Jackson, faleceu no último domingo (15) aos 70 anos. A família não divulgou a causa da morte, mas em um comunicado, expressou sua profunda tristeza, ressaltando que Tito era uma pessoa extraordinária e que sua ausência será sentida por todos. Tito foi um dos membros fundadores do icônico grupo The Jackson 5, que ganhou notoriedade em 1965. Juntamente com seus irmãos Jackie, Marlon e Jermaine, ele foi treinado por seu pai, Joseph Jackson, e participou de diversas apresentações em competições locais. O grupo chamou a atenção do fundador da Motown, Berry Gordy, que reconheceu o talento e o potencial dos jovens artistas.

Além de sua carreira com os irmãos, Tito também trilhou um caminho solo na música, contribuindo para a rica herança musical da família Jackson. Sua trajetória artística foi marcada por sucessos e pela influência que exerceu no cenário musical ao longo dos anos. Recentemente, Tito, junto com Jackie e Marlon, prestou homenagem a Michael em um memorial, onde expressaram sua gratidão por manter viva a memória e o legado do irmão.

