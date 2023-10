Motocicleta de marido de Ana Paula Padrão é encontrada em Arujá, na Grande SP

Empresário foi vítima de um roubo no dia 22 de outubro, quando passava pela Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo

Divulgação/ Prefeitura de Arujá Moto foi encontrada abandona em uma área de mata



A motocicleta do marido da jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão, o empresário Gustavo Diament, foi encontrada no sábado, 28, em Arujá, na Grande São Paulo. O veículo foi localizado em um matagal no bairro Estância Arujá, por agentes da Guarda Civil Municipal. O empresário foi vítima de um roubo no dia 22 de outubro, quando passava pela Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Segundo Ana Paula Padrão, o marido estava retornando da Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, quando foi abordado por dois criminosos que estavam em outra moto. De acordo com informações relatadas pela jornalista, Diament abandonou o veículo e correu. Contudo, os suspeitos perseguiram a vítima, que acabou caindo de uma vala de sete metros de altura. Por causa da queda, Gustavo sofreu múltiplas fraturas nas escápulas, na coluna vertebral e na bacia. Ele foi levado para um hospital particular de Arujá e, na sequência, foi encaminhado para uma unidade hospitalar na capital paulista. “O pior já passou. Ficarei mais ausente por aqui acompanhando a recuperação dele, mas mando mais notícias em breve. Mais uma vez, meus profundos agradecimentos à CCR, à Polícia Rodoviária Federal, ao Hospital Ipiranga de Arujá e todos que participaram e estão participando dos cuidados do Gustavo”, disse a jornalista, em vídeo gravado dentro do hospital. Segundo a prefeitura do município, o veículo foi localizado após uma denúncia anônima. Uma equipe foi ao local indicado e conseguiu localizar a moto, que estava danificada. Imagens enviadas pela prefeitura mostra a moto sem bateria, além do miolo e carenagem danificados. Ainda segundo a prefeitura, o sistema de monitoramento do município flagrou a passagem da motocicleta em uma estrada em um bairro da cidade, no mesmo dia do crime. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso.