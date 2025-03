Fotos de Bianca Censori foram clicadas pelo fotógrafo Gadir Rajab, durante uma viagem à Itália em 2023

A esposa do cantor Kayne West, Bianca Censori, ela voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao compartilhar imagens em que aparece nua, usando um biquíni nude molhado enquanto patinava. As fotos foram capturadas pelo fotógrafo Gadir Rajab durante uma viagem à Itália em 2023. Essas novas publicações ocorrem em um contexto de controvérsias que cercam o casal. Um dos momentos mais comentados foi a participação de Bianca no Grammy, onde ela usou um vestido transparente que expôs seu corpo nu, gerando reações diversas nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bianca Censori (@biancacensori)

A escolha do traje foi amplamente discutida, refletindo a atenção que o casal atrai. Além disso, Kanye West também tem estado no centro de polêmicas, especialmente por suas postagens no X/Twitter, onde fez declarações consideradas ofensivas. Essas atitudes têm contribuído para a imagem controversa do artista, que frequentemente se vê envolvido em debates públicos. As fotos de Bianca, por sua vez, parecem ser uma forma de reafirmar sua presença nas redes sociais, especialmente após os recentes acontecimentos.

A combinação de sua estética ousada e as polêmicas em torno de seu relacionamento com Kanye West continuam a gerar interesse e especulação entre os fãs e a mídia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira