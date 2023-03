Musa dos anos 2000, Nana Gouvea publica foto nua e mostra tatuagem íntima; confira

Modelo compartilhou clique ousado nas redes sociais; atualmente, Gouvea possui perfil na plataforma de conteúdo adulto Only Fans

Reprodução/Instagram @nanagouveaofficial Em foto ousada, Nana exibe tatuagem em região íntima



A modelo e musa dos anos 2000 Nana Gouvea agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto nua e expor uma tatuagem íntima. Aos 47 anos, ela compartilhou o clique em seu perfil no Instagram com a legenda: “Boa tarde, amores! Tudo bem?”. Na foto, ela aparece deitada em uma cama totalmente despida. Atualmente, a modelo vive em Nova York, nos Estados Unidos, e possui um perfil na plataforma de conteúdo adulto Only Fans. Para ter acesso aos conteúdos produzidos por Nana, é necessário pagar US$ 15, o que equivale a R$ 77 na cotação atual. Até o momento, a publicação tem mais de 5 mil curtidas.

Confira a foto da modelo: