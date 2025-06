50 Cent diz que irá falar com Trump caso Diddy seja perdoado

Em conferência com a imprensa, republicano foi questionado se ele perdoaria o rapper e afirmou que iria pesquisar sobre o caso e não importaria se o artista ainda gostava ou não dele

Reprodução/Instagram O rapper 50 Cent declarou que pretende entrar em contato com o presidente Donald Trump



O rapper 50 Cent declarou que pretende entrar em contato com o presidente Donald Trump, caso ele considere a possibilidade de conceder um perdão a Sean ‘Diddy’ Combs. Segundo 50 Cent, Diddy fez comentários negativos sobre Trump anteriormente, e ele se compromete a informar o republicano sobre essa situação. “Ele [Trump] deveria considerar dar seu perdão a qualquer um que está sendo maltratado, não Puffy Daddy [Diddy]”, afirmou rapper no Instagram.

Em conferência com a imprensa, Donald Trump foi questionado se ele perdoaria Diddy e afirmou que iria pesquisar sobre o caso e não importaria se o artista ainda gostava ou não dele. Atualmente, Diddy enfrenta sérias acusações, com mais de 120 pessoas, incluindo mais de cem mulheres, denunciando-o por diversos crimes. As alegações contra o artista incluem violência sexual, tráfico humano, conspiração e extorsão.

