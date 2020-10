AC/DC confirma retorno de integrantes e deve lançar músicas novas

Brian Johnson, Phil Rudd e Cliff Williams apareceram em publicação nas redes sociais da banda

O AC/DC confirmou o retorno dos membros de longa data Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista) e Cliff Williams (baixo), que ao lado dos guitarristas Angus e Stevie Young devem lançar material inéditos nas próximas semanas. Em sua conta oficial nas redes sociais, a banda compartilhou nesta quarta-feira (30) uma imagem dos cinco membros dessa formação “quase” clássica com a mensagem: “VOCÊS ESTÃO PRONTOS?”

Um novo trabalho seria o primeiro material inédito do AC/DC em seis anos, conturbados por conta da morte de Malcolm Young, em 2017, e de uma suspeita de surdez do vocalista Brian Johnson. O disco mais recente é “Rock or Bust” (2014), em cuja turnê Johnson foi substituído por Axl Rose, dos Guns N’ Roses. Malcolm já não havia participado das gravações do álbum. Outras imagens compartilhadas pela banda nos últimos dias também sugerem um lançamento.

