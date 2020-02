Adele revela que lançará seu novo álbum em setembro

Reprodução/Instagram Adele está pronta para tomar seu reinado na música



Ela está voltando! Adele afirmou que pretende, finalmente, lançar seu novo álbum neste ano e revelou até o mês: setembro. A notícia foi confirmada pela cantora durante uma festa de casamento da qual participou no último fim de semana.

No palco, a estrela falou aos presentes “esperem meu álbum em setembro”, para delírio de quem estava no local. O seu empresário há havia dito que ela divulgaria novas músicas em 2020.

O último disco de Adele foi “25”, de 2015. Ao completar 31 anos, em maio do ano passado, ela confessou, em post no Instagram, que estava tentando transformar as dificuldades em algo positivo, que se traduziria em música. A cantora se separou do então marido, Simon Kenecki, no ano passado.