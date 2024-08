Aerosmith anuncia aposentadoria após 50 anos de carreira

Decisão de encerrar as atividades foi fortemente influenciada pelos problemas vocais enfrentados pelo vocalista Steven Tyler nos últimos anos

Lisa Lake/Getty Images/AFP Os músicos Joe Perry (à esq.) e Steven Tyler, do Aerosmith



A icônica banda de rock americana Aerosmith anunciou sua aposentadoria após mais de cinco décadas de carreira. Em um comunicado publicado nas redes sociais, o grupo expressou sua gratidão aos fãs, referindo-se a eles como “os melhores do planeta”. A decisão de encerrar as atividades foi fortemente influenciada pelos problemas vocais enfrentados pelo vocalista Steven Tyler nos últimos anos, o que culminou no fim da banda e no cancelamento da turnê de despedida. Formada por Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer, o Aerosmith construiu uma carreira repleta de sucessos e turnês mundiais. A banda, que se tornou um dos pilares do rock, passou diversas vezes pelo Brasil, com a última apresentação ocorrendo em 2017. Cada membro trouxe uma contribuição única para o som e a presença de palco do grupo, solidificando seu lugar na história da música.

A aposentadoria do Aerosmith marca o fim de uma era para os fãs de rock, que acompanharam a trajetória da banda desde sua formação. Com uma discografia repleta de hits como “Dream On”, “Sweet Emotion” e “I Don’t Want to Miss a Thing”, o grupo deixou uma marca indelével na indústria musical. Suas performances ao vivo, sempre enérgicas e cativantes, serão lembradas como momentos icônicos para os fãs ao redor do mundo. O legado do Aerosmith é significativo e duradouro. A banda não apenas influenciou gerações de músicos, mas também conquistou uma base de fãs leal e apaixonada. Embora a aposentadoria marque o fim de novas músicas e turnês, o impacto do Aerosmith na música rock continuará a ser celebrado por muitos anos.

