Alok recebe homenagem na Alesp por show com tradução em Libras

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Alok foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo



O DJ Alok recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), nesta terça-feira (14), por ter realizado o primeiro show de música eletrônica no Brasil com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa foi da deputada estadual Letícia Aguiar (PSL).

O show aconteceu em 30 de novembro de 2019, na comemoração do aniversário do parque de diversões Hopi Hari. A deputada registrou um requerimento com voto de congratulações na Câmara nesta terça.

“A música não é só o som e batida, mas também uma mistura de sentimentos e energia. Então, estou muito feliz em levar essa nova experiência para a galera que curte meu trabalho, pois sinto que precisamos estar cada vez mais próximos e mais conectados”, comentou Alok sobre o reconhecimento que recebeu.

A tradução em Libras foi feita pela intérprete Mariana Lima, que traduziu músicas do DJ como “Hear me Now”, “Ocean” e “On & On”.

*Com Estadão Conteúdo