Alok lança ‘Keep Walking’, nova música em parceria com o trio Rooftime; confira

Premiado DJ se junta ao trio do interior de São Paulo que está preparando seu primeiro álbum; a faixa já foi disponibilizada nos serviços de streaming

Divulgação | Gil Inouie Premiado DJ se junta ao trio paulista em nova produção



O trio Rooftime, em parceria com o DJ Alok, lançou nesta sexta-feira, 11, a faixa “Keep Walking“. O vídeo oficial da canção foi lançado na manhã de hoje e a faixa já está disponível no YouTube e também no Spotify e em outros serviços de streaming. Ao comentar sobre a parceria, Alok, que já foi escolhido como um dos melhores DJs do mundo, disse estar feliz pela colaboração e falou sobre s sensação trazida pela nova faixa. “Muito bacana colaborar nesta faixa junto com os meninos do Rooftime que admiro e acompanho o trabalho. ‘Keep Walking’ traz uma atmosfera final de tarde, por do sol, happy hour… essa é a primeira etapa desse lançamento que logo mais terá outros desdobramentos. Por enquanto, vocês podem curtir todo a energia da música e keep walking and drink with me tonight.”, afirmou Alok.

O Rooftime, por sua vez, explicou um pouco da história por trás da canção e explicando a inclusão de trechos de guitarra em meio ao eletrônico. “Somos diretamente ligados a história das músicas que criamos e nesse som, não foi diferente: a ideia era criar uma cena em que duas pessoas se envolviam em um jogo de sensações e sentimentos e que a única maneira para que se entendessem era através de uma dança. Então, nos inspiramos em coreografias e ritmos que nos trouxessem essa sensação”, explicou o trio composto por Lisandro Carvalho, Gabriel Souza e Rodrigo Souza. O lançamento é uma das primeiras etapas para o lançamento do primeiro álbum do grupo. Atualmente, “Don’t Let It Go“, um dos principais hits do grupo, faz parte da trilha sonora da novela “Um Lugar ao Sol”, da Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ROOFTIME (@rooftime)

Confira a faixa: