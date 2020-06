Ana Vilela rebate quem não gosta de ‘Trem Bala’: ‘Dá bastante dinheiro’

Cantora foi ‘direta e reta’ na hora de desabafar sobre as críticas que recebe da canção de 2016

Reprodução/Instagram Ana Vilela pistolou nas redes sociais por causa da música-chiclete "Trem Bala"



“Trem Bala” foi a música-chiclete de 2016, mas mesmo quatro anos depois ela segue bastante executada nas rádios e sempre aparece nas playlists das plataformas digitais.

Porém tem muita gente que não aguenta mais os versos reflexivos da canção de Ana Vilela. Cansada das críticas, a cantora mandou um recado especial para os haters na última segunda-feira (29).

“Tá bom, gente, já entendi que vocês acham ‘Trem Bala’ ruim. É que ela me dá bastante dinheiro, então infelizmente terei que continuar cantando, mas você sempre tem a opção de CHOLAR MAIS”, escreveu no Twitter.

O comentário logo viralizou na redes social pelo tom “curto e grosso” usado por Vilela. Ela ainda complementou ao responder um seguidor: “Sem saco, sabe?”.

Ta bom gente já entendi que vcs acham trem bala ruim É que ela me dá bastante dinheiro então infelizmente terei que continuar cantando mas vc sempre tem a opção de CHOLAR MAIS — Ana Vilela 🏴🇧🇷 (@anavilela) June 29, 2020

Em entrevista ao Morning Show no ano passado, Ana Vilela falou sobre o sucesso estrondoso de “Trem Bala”.

“A minha interação com as pessoas através dessa música ainda me emociona muito. O fato das pessoas ouvirem no show e terem reações completamente diferentes, de chorarem um monte, de se abraçarem, é muito fofo”, disse na ocasião.