Dupla Anavitória diz ter sido proibida por Tiago Iorc de regravar música

Reprodução/YouTube A dupla Anavitória fez live nesta sexta-feira (12)



As cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão, da dupla Anavitória, afirmaram nesta sexta-feira (12) que foram proibidas por Tiago Iorc de regravar a música “Trevo (Tu)”, que elas compuseram com o músico.

Em live na noite de ontem, Ana contou que soube nesta semana que Iorc não permitiu a regravação da música. “Eu escrevi ela em 2015 e convidei um amigo para escrever comigo. Esse amigo escreveu, me deu um refrão lindo, que a gente ama muito e vocês conhecem bem. Essa música chegou pra vocês de um jeito muito massa”, disse sobre a faixa, que foi lançada em parceria com o cantor.

“Essa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha e um pouco triste que esse outro autor da música tá impedindo a gente de regravar a nossa música. A gente tem um projeto pra lançar e essa pessoa impediu a gente de regravara nossa música. A gente tem um projeto pra lançar e essa pessoa impediu a gente de regravar essa música”, continuou Ana Caetano, sem citar Tiago Iorc.

“Eu só queria falar que o meu entendimento de arte é muito para as pessoas. A partir do momento que passa por mim e vai pro mundo, ela não e mais minha, ela é do mundo. E me dói muito isso acontecer. Espero que essa música nunca seja interrompida, os caminhos dela nunca sejam interrompidos. E espero que essa pessoa recebe essa mensagem”, encerrou a cantora.

Veja o vídeo abaixo:

ana expondo o tiago i*rc na live de hoje pic.twitter.com/dOAVrciRAM — gui 🍀 (@idguiaf) June 13, 2020

Além de parceria em músicas, Tiago Iorc também era empresário da dupla Anavitória, mas o acordo foi rompido.