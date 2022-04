Anitta anuncia parceria com Khalid em nova música: ‘Sonho’

Música ‘Ur Baby’ é uma baladinha R&B e estará no álbum ‘Versions of Me’, que tem data de lançamento para 12 de abril

Reprodução/ Instagram Anitta anunciou parceria dos sonhos com Khalid



Anitta segue aguçando a curiosidade dos fãs antes do lançamento de seu próximo álbum ‘Versions of Me‘, que estará nos aplicativos em 12 de abril. Em seu Twitter, a cantora anunciou nesta quarta-feira, 6, uma das participações especiais: Khalid, cantor norte-americano de R&B conhecido por sucessos como “Talk” e “Better”. Os dois trabalharam juntos na faixa “Ur Baby”, uma canção de amor. “É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B. Pra ouvir quando a gente tá apaixonado e pensando em alguém. No dia da gravação me segurei pra não chorar na frente do Khalid, porque era meu sonho ter ele para essa música”, escreveu Anitta. Na rede social ela ainda prometeu lançar um teaser de algumas músicas do novo disco quando os fãs baterem os 30 mil pré-salvamentos feitos nas plataformas de streaming. ‘Versions of Me’ é o quinto álbum de estúdio da carioca e será seu primeiro lançamento pela Warner Records.