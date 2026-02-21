Anitta anuncia término com Ian Bortolanza: ‘Comemorei cedo demais’

Confirmação foi feita neste sábado (21) antes do bloco no Rio de Janeiro que arrastou multidões e famosos

Reprodução/Instagram Anitta e Ian Bortolanza estavam juntos desde 2025



A cantora Anitta fez uma revelação supreendente neste domingo (21) durante o bloco na cidade do Rio de Janeiro. A artista anunciou o término do namoro com o Ian Bortolanza. “Comemorei cedo demais que estava conseguindo conciliar namoro com trabalho (risos)”, disse a cantora em entrevista aos jornalistas.

“Tive um ano tranquilo, foi fácil viver as nuances da relação nessa tranquilidade. Quando intensifiquei o ritmo, a gente decidiu dar um tempo e focar no trabalho”, explicou. Mesmo com o término, Anitta fez elogios os agora ex-parceiro. “Ele é uma pessoa magnífica, maravilhosa. Não sei, vai que o carnaval acaba e a gente conversa e resolve”, declarou.

Anitta e Ian Bortolanza estavam juntos desde 2025.

Quem é Ian Bortolanza?

Natural de Florianópolis e formado em administração, Ian Bortolanza tem uma vida discreta e ganhou visibilidade depois de aparecer no aniversário de Anitta em 2025. Desde então eles evitavam aparições publicas. Ian atua como sócio e diretor de uma agência de consultoria e gestão d emarketing esportivo, dentre os clinetes da empresa estão: Rafael dos Anjos e Alex Poatan Ferreira, do UFC.