Anitta bate o próprio recorde e é primeira brasileira a ficar no top 5 do Spotify Global

Hit ‘Envolver’ soma mais de 2,8 milhões de streams e dancinha está fazendo sucesso no TikTok

Reprodução/Instagram/anitta Com 'Envolver', Anitta alcançou o top 5 do Spotify Global



A cantora Anitta quebrou mais um recorde nesta terça-feira, 22, e se tornou a primeira artista brasileira a ter uma música na quinta posição do Spotify Global. O hit já soma mais de 2,8 milhões de streams. A poderosa já tinha feito história com o hit Envolver, pois a música também fez com que ela se tornasse a primeira brasileira a entrar no top 10 mundial do serviço de streaming. O recorde anterior ela era da própria Anitta, que já tinha ocupado a 18ª posição do ranking com Vai Malandra. O sucesso da música foi impulsionado pela dança que ficou conhecida mundialmente como “el paso de Anitta” e viralizou no TikTok. O detalhe que deixou até a cantora de queixo caído é que a trend está bombando não só no Brasil, mas em várias partes do mundo.

“A garota do Rio está em 5° lugar como a música mais escutada do mundo. Sozinha. Meu Deus, a maior que o Brasil tem. Anitta envolveu o mundo todo”, celebrou um fã. “Vocês tem noção disso aqui? Uma cantora brasileira no top 5 do Spotify Global? Uma posição jamais vista por um brasileiro. Que orgulho”, comentou outro. “Podem reclamar que é espanhol, que é reggaeton, que isso ou aquilo… enquanto vocês debocham a Anitta se tornou a primeira brasileira na história a ter uma música entre as 5 mais tocadas do mundo. Ela seguiu sua estratégia e conseguiu chegar lá. Vai, Brasil”, acrescentou mais um. No Brasil, a música ocupa o primeiro lugar no Spotify.

A GAROTA DO RIO TA EM 5° LUGAR COMO A MÚSICA MAIS ESCUTADA DO MUNDO. SOZINHA. MEU DEEEEEUS A MAIOR QUE I BRASIL TEM. ANITTA ENVOLVEU O MUNDO TODO. STREAM EM ENVOLVER!! #Anitta pic.twitter.com/cNQgGzSqpl — marcelo envolveu #TeamLinn🧜🏾‍♀️ (@marceloabassis) March 22, 2022

Vocês tem noção disso aqui? Uma cantora brasileira no #TOP5 do Spotify Global? Uma posição jamais vista por um ato brasileiro. QUE ORGULHO!#Anitta VOCÊ É FODA! pic.twitter.com/2fafb9ozOV — diogo witter  (@lowebeer) March 22, 2022

meu deus chegou em 5º!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #anitta #envolver pic.twitter.com/WaYu9CII2b — isso msm q vc leu vadia eu caguei nas calças (@calabocamagde) March 22, 2022

anitta conseguiu seu sétimo #1 solo Spotify brasil e o primeiro top 5 de um artista br no global, em anos ninguém conseguiu esses feitos, simplesmente a MAIOR! — ŧɑinά (@whatsanittx) March 22, 2022