Anitta chega em 1º no Spotify com ‘Envolver’ e tem a música mais ouvida do mundo

Cantora é a primeira brasileira a conseguir colocar uma música nessa posição em nível global

Reprodução/YouTube/Anitta Anitta está na primeira posição do Spotify com 'Envolver'



Os brasileiros se uniram e nesta sexta-feira, 25, a música Envolver, de Anitta, chegou ao 1º lugar do ranking das músicas mais ouvidas do mundo no Spotify. Essa é a primeira vez que uma artista brasileira alcança tal feito. O hit já soma mais de 6 milhões de reproduções e é um verdadeiro sucesso em várias partes do mundo. Quando entrou para o top 10 do Spotify Global, Anitta já tinha feito história ao colocar uma música brasileira no ranking mundial. O recorde anterior era da própria artista, que chegou a 18ª posição com Vai Malandra. Entre as músicas mais ouvidas no Brasil, Envolver já estava em primeiro lugar há dias.

A música solo da poderosa, que é cantada em espanhol e segue o estilo reggaeton, ganhou grande popularidade ao viralizar no TikTok. O desafio de reproduzir uma dancinha similar a que Anitta faz no clipe conquistou não só os brasileiros, mas pessoas de várias partes do mundo. O sucesso na rede social de vídeos rápidos surpreendeu a própria Anitta, que passou a compartilhar vários vídeos de gringos dançando Envolver. Durante a semana, o hit foi subindo de posição e animou os brasileiros, que começaram a ouvir cada vez mais a canção para colocá-la no topo do ranking. Diversos famosos também usaram suas redes sociais para parabenizar Anitta e divulgar seu sucesso. A chegada ao top 1 nesta sexta foi celebrada por várias celebridades como a cantora Luísa Sonza, a influenciadora Camilla de Lucas, o humorista Paulo Vieira e a cantora Priscilla Alcantra.