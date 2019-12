Anitta lança música ‘Até o Céu’ com MC Cabelinho; confira

Reprodução Anitta e MC Cabelinho cantam juntos em "Até o Céu"



Anitta não para nem na reta final do ano! A cantora divulgou, nesta sexta-feira (20), a inédita “Até o Céu”, com participação de MC Cabelinho. A faixa é o quarto single do projeto “Brasileirinha”, que já teve “Some Que Ele Vem Atrás”, com Marília Mendonça, “Combatchy”, com Lexa, Mc Rebecca e Luísa Sonza e “Meu Mel”, com Melim.

Apostando novamente em músicas em português, o feat da vez traz um clima de romance, com direto a refrão-chiclete que não sai da cabeça.

MC Cabelinho tem 23 anos e é conhecido por também ser ator. Ele está no ar em “Amor de Mãe”, novela da Globo, como Farula, um ex-comparsa de Kátia, personagem de Vera Holtz.

Ouça abaixo: