Anitta se torna primeira brasileira a chegar ao top 10 global do Spotify com música ‘Envolver’

Reprodução/Instagram/anitta Antes de 'Envolver', a música da cantora melhor ranqueda era 'Vai Malandra'



Anitta se tornou a primeira brasileira ao atingir o top-10 global do aplicativo Spotify neste sábado, 19. O hit ‘Envolver’ chegou ao nono lugar das paradas, quebrando o recorde da própria Anitta – até então, a música dela com melhor colocação era ‘Vai Malandra’ (2017), que chegou à 18ª posição. Envolver” está ainda no Top 10 no Brasil, México, Equador, Panamá e Peru. No YouTube, o clipe da música ultrapassou 58 milhões de visualizações. A cantora brasileira deve lançar em breve um álbum chamado ‘Girl from Rio’, contendo ‘Envolver’, além da música que nomeia o álbum e já teve clipe lançado. Nas redes sociais, Anitta não escreveu ela própria sobre o feito, mas repostou o que outras celebridades disseram, como o apresentador Luciano Huck e a influencer GKay.